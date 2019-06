Nach Windkraft-Nein im Lungau steigt der Druck auf das Land

Betreiber will weitermachen

Robert Gruber sieht ebenfalls das Land am Zug. Er ist Geschäftsführer der Lungauwind, deren Projekt in Weißpriach erst zur Abstimmung geführt hatte. Aufgrund des öffentlichen Gegenwindes legte Gruber den Windpark am Fanningberg im vergangenen Herbst aber auf Eis. „Wenn sich der Lungau darauf einigen kann, dass er Windkraft will, machen wir weiter. Gegen den Willen der Bevölkerung wollen wir aber nicht einreichen“, stellt er gegenüber dem KURIER klar.

„Ich denke, dass das Land etwas machen muss. Die Regierung muss sich einfach bekennen“, erklärt Gruber. Weder Nein noch Ja zu sagen funktioniere nicht. „Es ist schön, wenn es kantige Politiker gibt“, meint der Lungauer Unternehmer. Die Gemeinden fordern in ihrem Beschluss, „dass die dazu notwendigen Energieanlagen auf alle Landesteile aufgeteilt werden.“ Mögliche Projekte gibt es bereits.

So führen die Hinterglemmer Bergbahnen im hinteren Glemmtal aktuell Messungen für ein mögliches Windkraftprojekt durch. Projektpartner dafür ist die Salzburg AG. Bei diesem Projekt sind fünf Windräder mit einer Nabenhöhe von 120 Metern geplant, also durchaus imposante Bauwerke. Das Ergebnis der Windmessungen und damit die Entscheidungsgrundlage soll bis Ende des Jahres vorliegen.