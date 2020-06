Windkraft-Gegner haben die nächste Anlage im Visier

Aufmerksame Betrachter könnten zum Schluss kommen, das ganz Niederösterreich kein guter Boden für erneuerbare Energie ist. Nach den geplatzten Windkraft-Projekten in Münchendorf, Himberg und Wiesmath und den heftigen Debatten in Trumau (siehe Zusatz) gibt es erneut Gegenwind für einen geplanten Windpark in Schwarzenbach in der Buckligen Welt. Dieses Mal kommt der Protest aber nicht aus der Gemeinde, sondern dem Nachbarort Hochwolkersdorf.

Auch Schwarzenbachs Bürgermeister Johann Giefing ist dieser Tage die Informationsbroschüre der Windparkgegner ins Haus geflattert. Verständnis hat er dafür keines und bezeichnet die Aktion als "Stimmungsmache". "Nachdem wir Tschernobyl und Fukushima erlebt haben, ist mir Windenergie weitaus sympathischer. Irgend etwas muss uns Recht sein, wenn wir Energieautark werden wollen", so Giefing.

Die Firma Ventureal plant im Waldgebiet "Eggenbuch" vier bis acht Stück 140 Meter hohe Windräder mit einer Rotorlänge von 60 Metern. "Die Räder sind aus dem Ortsgebiet nicht einmal sichtbar und der Gemeinde bringt das mehr als 180.000 Euro pro Jahr. Wir wären blöd, wenn wir dieses Projekt nicht umsetzen würden", so Giefing.