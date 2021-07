Kurs Klimaschutz: In 14 Jahren können Sie den letzten neuen Benziner kaufen

Was sich wie ein Gymnastikprogramm für 55-Jährige anhört – „Fit for 55“ –, ist das ehrgeizigste Klimaschutzpaket, das es je gegeben hat. Am Mittwoch wird die EU-Kommission in Brüssel das Mammutprogramm präsentieren, dessen Ziel lautet: Bis 2030 muss die EU ihre Treibhausgase um 55 Prozent (ausgehend vom Niveau 1990) senken. Und bis 2050 soll der Kontinent klimaneutral sein, also nicht mehr ausstoßen, als er absorbieren kann.

Nur so ist zu erreichen, dass die weltweite Temperatur bis 2100 maximal um 1,5 Grad ansteigt. Und dass Sommer in Österreich nicht wochenlange Hitzewellen von mehr als 40 Grad bedeuten.

Wie aber soll das gehen? Quer durch alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche wird der Alltag in Europa umgekrempelt werden. Bis die ersten Vorgaben umgesetzt werden, dürften nach Einschätzung von EU-Diplomaten allerdings noch „mindestens eineinhalb Jahre vergehen“. EU-Regierungen und EU-Parlament müssen sich einigen.

Die wichtigsten Punkte des umfassenden Klimapaketes: