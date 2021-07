Kerosin-Steuer: Österreich fordert Beschleunigung

Österreich schließt sich gemeinsam mit Belgien einer Initiative von Luxemburg zur Beschleunigung der Besteuerung von Kerosin an. Die Verkehrsminister der drei Staaten schickten am Dienstag ein gemeinsames Schreiben an die EU-Kommission. Mit dem Ersuchen, die Besteuerung solle „unverzüglich“ in Kraft treten und wirksam genug sein, um die Dekarbonisierung zu beschleunigen.

Gefordert wird eine „gerechte Besteuerung im Verkehrsbereich“. Die Ausnahmeregelung für Flugbenzin müsse beendet werden, wenn der europäische Green Deal vollständig und gerecht umgesetzt werden solle und dabei das Verursacherprinzip beachtet werde.

Alle Wirtschaftsbereiche müssten dazu ihren Beitrag leisten. Die Steuerbefreiung für Flugbenzin untergrabe die EU-Ziele in Hinblick auf den Klimawandel und sende „verzerrte Preissignale“ an die Gesamtwirtschaft.

Eine EU-weite Mindestbesteuerung würde die Innovation fördern und den Wettbewerb nicht übermäßig belasten, heißt es in dem Schreiben, das an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ihre beiden Kommissions-Vize Frans Timmermanns und Margarethe Vestager sowie vier weitere Kommissare adressiert ist.

Sollte die Besteuerung nicht beschlossen werden, könnten einzelne Mitgliedsstaaten eigene Maßnahmen setzen, wird argumentiert, die den gemeinsamen Markt untergraben würden.

Drittstaaten einbeziehen