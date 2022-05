So reagieren die EU-Staaten auf die hohen Energiekosten

Im Herbst hat die EU-Kommission aber Vorschläge gemacht, wie die Staaten die Verbraucher entlasten können, ohne den Markt zu verzerren. Die am weitesten verbreitete Maßnahme sind Transferzahlungen an die Konsumenten oder zumindest an Bedürftige. Diese gibt es in allen EU-Staaten bis auf Ungarn und Bulgarien. Auch die Senkung von Steuern und Abgaben haben laut einer Aufstellung des Brüsseler Think Tanks Bruegel 20 von 27 EU-Mitgliedsstaaten bereits beschlossen.

Weniger weit verbreitet sind staatliche Preisregulierungen. Es gibt sie allerdings nicht nur in kleinen Volkswirtschaften wie Portugal, Ungarn, Rumänien und Bulgarien, sondern auch in Polen, Spanien und Frankreich.