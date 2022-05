Politischer Aktionismus vernichtet Milliardenwerte an Wiener Börse

Kanzler Karl Nehammer hat aber den Weg des politischen Aktionismus gewählt. In einem Interview sprach er von einer "gesetzlichen Abschöpfung" und das Finanz- bzw. Wirtschaftsministerium sollen entsprechende Vorschläge ausarbeiten.

Diese unbedachte Äußerung führte dazu, dass die Verbund-Aktie gleich einmal 13 Prozent verlor und auch andere börsenotierte Konzerne wie die EVN oder OMV mitriss. Denn Aktionäre sind wie scheue Rehe. Sie sind sofort weg, wenn sie Gefahr wittern. Und eine solche Sondersteuer, an der sie nicht teilhaben, veranlasst sie zur Flucht.

Auf einem Schlag wurde damit alleine beim Verbund ein Börsewert von rund 4,5 Milliarden Euro vernichtet. 80 Prozent davon betreffen übrigens die heimischen Steuerzahler, so viel beträgt nämlich der Anteil von Bund und Ländern zusammen an dem Konzern. Mit einem Schlag also wurden also Milliarden an Volksvermögen vernichtet. Wer übrigens als Lösung eine Verstaatlichung fordert, kann die europaweit hohen Energiepreise auch nicht verhindern.

Das wirtschaftliche Verständnis für Börse und Kapitalmarkt ist bei Österreichs Politikern ohnehin immer schon gering gewesen. Aber gerade vom höchsten Vertreter der Wirtschaftspartei ÖVP sollte mehr zu erwarten sein. Nach den aktuellen Bestrebungen um eine Abgabe auf leer stehende Wohnungen sowie das Festhalten an der tourismusschädlichen 3G-Regel bei der Einreise ist dies nun der dritte Fall in kürzester Zeit, wo die Bedürfnisse von Wirtschaft und Eigentümern zu kurz kommen.