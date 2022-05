Gewinnabschöpfung? Parteien großteils nicht abgeneigt

Anklang findet Nehammers Überlegung aber auch innerhalb der Opposition.

Was die SPÖ angeht, so ist das kaum verwunderlich. Sie fordert eine derartige Maßnahme bereits seit Wochen und hat auch im Parlament einen Antrag für eine „Sonderabgabe auf Übergewinne“ eingebracht, wie Parteichefin Pamela Rendi-Wagner erklärte. Sie freue sich, dass der Kanzler den Vorschlag nun aufgegriffen habe, hält aber fest, dass die Gewinnabschöpfung „überlegt und überdacht“ passieren muss. Es brauche ein Konzept und auch die Einnahmen daraus müssten für Anti-Teuerungsmaßnahmen zweckgewidmet werden. „Damit die Einnahmen an die Menschen gehen, die sie in der Teuerungskrise dringend brauchen.“

Auch im KURIER hat der rote Energiesprecher Alois Schroll schon vor Wochen eine Gewinnabschöpfung gefordert und erklärt, es sei „völlig unverständlich, wieso sich die österreichische Bundesregierung bislang vehement gegen eine Reform des Strommarktdesigns gestellt hat. Mit dem aktuellen Preisbildungsmechanismus profitieren ja nicht nur Ökostromerzeuger, sondern auch die Atom-Lobby“.