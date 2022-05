Das Aktienforum kritisiert naturgemäß Nehammers Aussage. Diese hätte für „Verunsicherung und Vertrauensverlust“ gesorgt.

Europaweite Debatte

Das Thema ist freilich ein europaweites. Auch Italien kündigte unlängst eine Steuer für Zusatzgewinne von Energieunternehmen an.

Bis zu 200 Milliarden Euro an zusätzlichen Gewinnen werden die Stromkonzerne in der Europäischen Union dieses Jahr verbuchen, wenn die Strompreise so hoch bleiben sollten. Das schätzen jedenfalls die Fachleute der Internationalen Energieagentur in Paris.

Denn die Energiepreise in Europa sind durch Wladimir Putins Krieg gegen die Ukraine exorbitant gestiegen.

Der Großhandels-Strompreis hat sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdreifacht, der Gaspreis ist mehr als fünfmal so hoch wie vor einem Jahr.