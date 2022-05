EU legt vor: Sonne versus russisches Gas

Wie genau soll das gelingen? Kurzfristig müssen andere Gasversorger einspringen: Allein heuer können Flüssiggaslieferanten aus den USA, Katar, Norwegen und Südkorea ein Drittel des bisher gelieferten Gases durch Flüssiggas-Lieferungen (LNG) ersetzen.

An die knapp 200 Milliarden Euro werden aber nötig sein, um die endgültige Abkehr von Russlands fossiler Energie zu schaffen. Das Gros der Investitionen wird dabei in den Ausbau erneuerbarer Energieträger fließen. Ihr Anteil am Energieverbrauch wird erhöht: Bis 2030 sollen 45 (bisher angepeilt 40) Prozent der Energie in der EU aus erneubaren Energiequellen kommen.

Ein Schwerpunkt liegt dabei beim Solarstrom, laut dem Vorschlag soll das riesige Potenzial für Photovoltaik auf praktisch jedem Dach umgesetzt werden. Es betrifft aber auch alle anderen Ökoenergien wie Wind, Biomasse oder Wasserkraft: „Langsame und aufwendige Genehmigungsverfahren sind ein wesentliches Hindernis, um die Ökostrom-Revolution voranzubringen“, heißt es in dem vorab geleakten Dokument der EU-Kommission. Und: „Ökostromanlagen haben ein übergeordnetes öffentliches Interesse.“ Auf bewilligten Flächen sollen neue Projekte in maximal einem Jahr bewilligt werden, Repowering (Vergrößerung bestehender Anlagen) soll maximal in sechs Monaten abgeschlossen sein. „Besonders freut mich die geplante Einrichtung einer Globalen Europäischen Wasserstoff-Fazilität, die die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff in der EU und in Drittländern fördern wird“, kommentiert Othmar Karas, Vizepräsident des EU-Parlaments.