Warum die Firmenpleiten europaweit wieder steigen dürften

„In Deutschland geht der Sinkflug bei den Insolvenzen weiter, der Rückgang in der Industrie ist deutlich“, sagt Hantzsch. Auffällig ist dabei, dass fast 58 Prozent aller Pleiten in unserem nördlichen Nachbarland auf den Dienstleistungssektor entfallen. In Österreich sind es dagegen nur 46 Prozent. Der Dienstleistungssektor ist aber auch europaweit bei den Pleiten führend.

„Das sind meist kleine Unternehmen, die über wenig Resilienz verfügen“, sagt der Experte. In Belgien, Italien, Portugal und Spanien sind mehr Händler als Dienstleister von Pleiten betroffen. Indes kommt die Industrie eher gut durch die Krise, nur Italien tanzt dabei aus der Reihe. Am Stiefel entfallen fast ein Viertel der Insolvenzen auf die Industrie. Im Europa-Schnitt sind die Insolvenzen in der Industrie aber um 8,5 Prozent und im Handel um zehn Prozent zurückgegangen. Nur im Bau gibt es einen leichten Anstieg von 1,2 Prozent.