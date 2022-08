"Keine Hoffnung": Ungeimpfter Djokovic verpasst wohl die US Open

"Ich bereite mich so vor, als ob ich teilnehmen k√∂nnte, w√§hrend ich darauf warte, ob ich in die USA einreisen kann", lie√ü Djokovic vor Kurzem verlauten. Sein Coach Goran Ivanisevic meinte k√ľrzlich beim Turnier in Umag: "Novak wird alles tun, was m√∂glich ist, vielleicht mit einem Sondervisum, aber es sind nur noch zwei Wochen. Ich pers√∂nlich habe keine Hoffnung."