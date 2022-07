Keine Impfung! Wimbledon-Champ Djokovic hofft trotzdem auf die US Open

Auch sein Trainer Goran Ivanisevic hofft weiter auf einen Start bei den US Open. "Vielleicht ändert (Präsident Joe) Biden ja seine Meinung", sagte der frühere Wimbledon-Champion. "Wenn er in die Staaten fliegt, ist es wunderbar. Wenn er nicht in die Staaten fliegt, was können wir tun? Es gibt andere Turniere. Es passieren viele verrückte Dinge in der Welt. Jeden Tag ändert sich etwas, etwas Neues passiert. Wir schauen, was passieren wird. Es sind immer noch eineinhalb Monate."