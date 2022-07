Nick Kyrgios schrieb keine Geschichte. Aber mit den abgelieferten Wortspenden im ehrwürdigen Wimbledon-Finale lassen sich Bücher schreiben. Der Australier redete mit sich selbst, schimpfte mit der Box und vielleicht mit der ganzen Welt, vor allem haderte er mit sich selbst.

Der große Champ Novak Djokovic ließ sich nicht aus dem Konzept bringen, siegte 4:6, 6:3, 6:4 und 7:6 () und holte seinen 21. Grand-Slam-Titel, den siebenten in Wimbledon. Damit zog der 35-Jährige mit Pete Sampras gleich, Roger Federer führt in dieser Liste mit acht Triumphen im All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ein Titel fehlt Djokovic auch noch in der ewigen Grand-Slam-Statistik, Rafael Nadal, der wegen einer Bauchmuskelentzündung vor dem Halbfinale gegen Kyrgios zurückziehen musste.

Bei den US Open (ab 29. August), dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, könnte Nadal davonziehen. Denn ein Antreten des ungeimpften Serben ist mehr als nur offen im Big Apple.