Ausraster und Selbstmordgedanken: Kyrgios träumt vom Wimbledon-Coup

Skandale auf dem Platz

Nick Kyrgios wird von den Medien oft als Rüpel, Bad Boy oder Reizfigur bezeichnet. Viele Ausraster auf dem Platz leistete sich der Tennisspieler in den letzten Jahren. Dafür erhielt er bereits mehrfach Verwarnungen und Strafen.

Beim ATP-Turnier in Montreal 2015 spielte er gegen Stan Wawrinka. Kyrgios sagte deutlich hörbar, aber nicht direkt an Wawrinka gerichtet, dass sich sein Freund Thanasi Kokkinakis und Wawrinkas damalige Freundin Donna Vekić ein Verhältnis hätten: "Kokkinakis banged your girlfriend. Sorry to tell you that, mate".

Nach den Shanghai Masters 2016 wurde er wegen unprofessionellen Verhaltens für sechs Wochen gesperrt. Diese Sperre wurde dann auf drei Wochen gekürzt, nachdem er sich bereiterklärt hatte, sich in sportpsychologische Behandlung zu begeben.

Bei einem Spiel in Rom 2019 wurde er wegen Fluchens verwarnt und anschließend vom Spiel disqualifiziert, weil er seinen Schläger und einen Stuhl durch die Gegend schmiss. Ähnlich beim Turnier in Indian Wells im März 2022: Der Rechtshänder musste eine Strafe von 25.000 US-Dollar zahlen, unter anderem weil er einen Schläger auf den Boden schleuderte, welcher beinahe einen Balljungen getroffen hätte.

Tsitsipas behauptete nach seinem Spiel gegen Kyrgios in Wimbledon dieses Jahr, er wäre von seinem Gegenspieler gemobbt worden. Beide Spieler bekamen eine Verwarnung. Auch mit dem Schiedsrichter legte sich der Australier an und provozierte diesen mit Schimpfwörtern.

Es bleibt abzuwarten, ob Kyrgios am Sonntag im Finale sein ruhiges Verhalten vom Viertelfinale beibehält oder ob nach dem Spiel ein weiterer Skandal in seine Liste aufgenommen werden muss.