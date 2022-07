Nach 25 Jahren: Der leise Abschied von Tennis-Superstar Federer

Letzter Federer-Titel 2019

Generell f├╝hrte in den letzten beiden Jahrzehnten nur selten ein Weg an Federer, Nadal und Djokovic vorbei, wenn es um wichtige Titel ging. Insgesamt verbuchte das Trio 282 Turniersiege. Der Schweizer gewann bis dato 103 Turniere - der letzte Erfolg liegt allerdings bereits fast drei Jahre zur├╝ck: Ende Oktober 2019 gewann Federer sein Heim-Turnier in Basel.