Tennis-Star Roger Federer kündigt Rücktritt an

Tennis-Superstar Roger Federer beendet sein Karriere. Der Laver Cup in London in der kommenden Woche werde sein letzter Einsatz auf der ATP-Tour, teilte der 41-Jährige am Donnerstag mit. Die Nachricht kam nur kurz nach dem Rücktritt von Serena Williams, die bei den US Open ihr letztes Match auf der Tour bestritten hat. Federer hat u.a. 20 Grand-Slam-Titel gewonnen und war 310 Wochen lang die Nummer 1 der Welt.