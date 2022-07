Corona-Impfung: Auch in Spitälern wird die Impfpflicht zurückgenommen

In vielen Spitälern des Landes war zuletzt nicht nur die Qualifikation Voraussetzung für einen Job, auch eine Corona-Impfung (mit allen Teilimpfungen) musste man mitbringen.

Mit der Absage der generellen Impfpflicht durch die Bundesregierung rücken nun – ungeachtet der steigenden Infektionszahlen – auch die Spitäler, meist unter dem Dach der Landespolitik, wieder von diesem Kurs ab. Jüngstes Beispiel: Die „Tirol Kliniken“, zu denen die Krankenanstalten in Innsbruck, Hall in Tirol, Natters und Zirl gehören. Künftig wird es die Corona-Impfpflicht als Bedingung bei Neuanstellungen nicht mehr geben. Allerdings werden bei Bewerberinnen und Bewerbern mit gleicher Qualifikation Geimpfte bevorzugt eingestellt.

Das Bezirkskrankenhaus (BKH) St. Johann in Tirol zieht nach und erklärt die Impfpflicht für beendet. „Dennoch empfehlen wir allen unseren MitarbeiterInnen die Impfung als wirksamsten Schutz vor einer schweren Covid-Erkrankung“, heißt es am Montag in einer Aussendung.