Corona-Prognose: Infektionsabflachung nun auch im Westen erwartet

Auch beim Spitalsbelag steht das Burgenland gemessen am Verhältnis der Belagszahl zur Bettenkapazität in der Prognose am schlechtesten da. Am kommenden Mittwoch (20. Juli) ist ein Anhalten des derzeitigen Überschreitens der zehnprozentigen Auslastung der Intensivstationen mit Infizierten zu 97,5 Prozent wahrscheinlich, am 27. Juli ist mit 16-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch eine Überschreitung der kritischen 33-Prozent-Marke möglich. Ähnlich hohe Risiken für den Spitalsbetrieb bestehen in anderen Bundesländern nicht. Österreichweit ist eine zehnprozentige Auslastung in den beiden kommenden Wochen nur zu 0,5 Prozent wahrscheinlich.

Die zwei Wochen in die Zukunft reichende Prognose für den Spitalsbelag geht österreichweit von einem Zuwachs von 1.067 Covid-Patientinnen und -Patienten am (gestrigen) Dienstag auf im Mittelwert 1.281 Betroffene am 27. Juli auf Normalstationen aus. Als Schwankungsbreite werden 961 bis 1.709 Personen angegeben. Auf den Intensivstationen könnten sich die Covid-Belagszahlen von 56 auf im Mittelwert 71 Schwerstkranke erhöhen (Schwankungsbreite 54 bis 94).