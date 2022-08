Kerzen des Mitgefühls: Mahnwache für ein Opfer des Hasses

Hochrisikokind

"Sie hatte ein irrsinniges Wissen über das Coronavirus", erzählt die Linzer Organisatorin, Daniela Brodesser, die aus der Not heraus auf Kellermayr aufmerksam geworden war. "Mein Kind ist ein Hochrisikokind", weshalb sie sich Hilfe suchend an die Medizinerin wandte. Die Gedenkveranstaltung Montagabend organisierte sie "in erster Linie aus Trauer und in zweiter Linie als Mahnung, künftig Menschen in so einer Situation ernst zu nehmen".