Wien: 35.000 Impftermine für Risikogruppen + Wallner: Britische Variante verursacht Anstieg in Vlbg

Im Kampf gegen eine immer schneller wachsende Corona-Welle ruft Indien die Armee zu Hilfe. Generalstabschef Bipin Rawat kündigte am Montag die Entsendung von militärischem Personal im Ruhestand in die Kliniken an. Zudem würden Sauerstoffvorräte aus den Armeereserven freigegeben.

Zuvor gaben die Behörden den fünften Tag in Folge einen Rekord bei Neuinfektionen bekannt. Mehrere Staaten kündigten Hilfe an, darunter auch Österreich. Man befinde sich aktuell im Austausch mit den indischen Behörden bezüglich Hilfsangeboten und Unterstützung bei der Bewältigung der dortigen Epidemie, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag. Auf welche Art und Weise Österreich helfen wird, soll noch in dieser Woche präsentiert werden.