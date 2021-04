Lieferprobleme: EU erwägt rechtliche Schritte gegen Astra Zeneca

Als Reaktion führte die EU Anfang Februar Exportkontrollen ein. Denn, dass der Impfstoffhersteller aus Werken in der EU Impfstoffe in großer Stückzahl nach etwa Großbritannien exportiert, gleichzeitig aber seine Lieferzusagen an die EU nicht einhalten kann, stieß Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sauer auf.

Ihre Botschaft an Astra Zeneca: "Zuerst halten Sie Ihren Vertrag ein, bevor Sie exportieren." Hersteller in Europa haben seit Anfang Februar mindestens 41 Millionen Impfdosen in 33 Länder exportiert, so von der Leyen. "Von den Briten haben wir aber nichts bekommen, während wir ihnen Impfstoff liefern".

Um ein generelles Exportverbot sollte es jedoch nie gehen.