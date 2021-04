Astra Zeneca: Eine Chronologie der Pannen

Dieser schien von Anfang an überfordert mit der Krisenkommunikation. Nur zu oft hüllte man sich in Schweigen. Etwa, als es um die Wirksamkeit des Impfstoffes ging. Als Biontech und Moderna Wirksamkeiten von über 90 Prozent bekannt gaben, kam Astra Zeneca in Bedrängnis. Schließlich gab man 70 Prozent an. Wie die Zahl zustande kam, konnte niemand nachvollziehen. Denn bei Verabreichung von zwei vollen Dosen waren es 62 Prozent, bei einer halben Dosis gefolgt von einer vollen 90 Prozent.

Das negative Image nun wieder loszuwerden, könnte schwierig werden. „Dazu braucht es, neben der medizinischen Sicherheit und Liefersicherheit, eine glaubwürdige Kommunikation von Ärzten und Wissenschaftern, sowie den Faktor Zeit“, sagt Kommunikationsexpertin Blumencron.

Astra Zeneca versucht es derweil mit einem neuen Namen. Ende März wurde der Impfstoff in Vaxzevria umbenannt. Ein Blick nach Großbritannien würde wohl mehr helfen: Dort wird Astra Zeneca gefeiert, immerhin konnte man damit eine erfolgreiche Impfstrategie sichern. Mittlerweile haben alle über 50-Jährigen ein Impfangebot bekommen. Vor einigen Tagen gelang ein großer Schritt zurück in die Normalität: Geschäfte, Restaurants und Pubs konnten wieder öffnen.