Lockern oder nicht? - Wien erklärt heute wie es weiter gehen wird

Ein Tag der Entscheidung steht heute, Dienstag, wieder einmal in Wien an: Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) berät sich seit dem Vormittag mit Medizinern, um sich ein Bild über das aktuelle Pandemie-Geschehen zu verschaffen. Danach werde entschieden, ob der harte Ost-Lockdown in Wien tatsächlich (wie auch in Niederösterreich) am 2. Mai endet oder noch einmal verlängert wird.

Die Entscheidung darüber gibt der Wiener Bürgermeister ab 13 Uhr bekannt.