Impf-Wirrwarr zwischen den Bundesländern: Wer wann wo drankommt

Während sich alle Risikogruppen zum Beispiel in Wien schon impfen lassen können, gehen andere Bundesländer nur streng nach Alter. Grund dafür sind unterschiedliche Auslegungen des Impfplans. Patientenanwalt Gerald Bachinger drängt jetzt auf eine „authentische Interpretation“ des Impfplans durch das Gesundheitsministerium.

Einige Bundesländer befinden sich schon in Phase 3 des Impfplans, die meisten sind noch in Phase 2. Rund 2 Millionen Menschen sind zumindest erstgeimpft, bis 19. Mai (Aufsperrdatum) sollten es 3 Millionen sein. Bundesweit gilt laut Impfplan:

Phase 2: Die über 80-Jährigen sollten abgeschlossen sein, in Phase 2 sind die 65- bis 79-Jährigen an der Reihe. Zudem wird – mit unterschiedlichen Auslegungen – nach Krankheiten vorgereiht. Gesundheitsberufe, Polizisten und Pädagogen sind auch an der Reihe.