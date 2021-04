Auch Museen in Wien öffnen am 3. Mai

Auch die Museen in Wien öffnen am 3. Mai. Das wurde dem KURIER im Büro der Kulturstadträtin bestätigt. Die Ausstellungshäuser waren seit der Osterwoche geschlossen. Die Museen werden mit Einschränkungen aufsperren dürfen, die denjenigen der letzten Öffnungsperiode entsprechen, hieß es. Damals gab es FFP2- Maskenpflicht sowie Beschränkungen bei der Besucherzahl pro Quadratmeter. Eintrittstests für die Museen gab es damals keine.

Dass in Wien "Gastronomie und Kultur" geschlossen bleiben, wie es in der Kommunikation nach der Pressekonferenz von Bürgermeister Michael Ludwig hieß, bezieht sich in der Kultur offenbar auf Bühnen, Kinos und ähnliche Veranstalter. Diese sollen am 19. Mai österreichweit aufsperren. Ob Ludwig mit diesen Öffnungen mitzieht, war vorerst unklar.