Das sind die Corona-Hotspots in Österreich: Kein Bezirk über 400

Als Grenze zum Start der Ausreisetests bleibt weiterhin die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner von 400 Fällen über den Verlauf von sieben Tagen. Mit Stand Montag, 10.30 Uhr, gibt es keinen Bezirk, der diese 400er-Grenze überschreitet.

Aktuell am schlechtesten steht der Tiroler Bezirk Lienz mit 339 da. Dicht gefolgt von Wels (Stadt) mit 335 und Reutte mit 314. Es sind auch die einzigen drei Bezirke mi einer 7-Tage-Inzidenz über 300.

Am unteren Ende, und damit positiver, steht die Stadt Rust im Burgenland da. Sie hat eine 7-Tage-Inzidenz von 0. Also gab es dort in den vergangenen sieben Tagen keine einzige Neuinfektion. Auch wenig belastet ist der Bezirk Hermagor (33) in Kärnten, wo noch vor wenigen Wochen Ausreisetests notwendig waren und der zu den am stärksten betroffenen Bezirken in Österreich gehörte. Danach folgen Oberpullendorf im Burgenland (64) und der NÖ-Bezirk Korneuburg (67).