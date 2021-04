Ende der Ausreisekontrollen in Niederösterreich sind fix

Auch in der SPÖ zeigt man sich mit den aktuellen Entwicklungen zufrieden. „Durch die Ausreisetests konnten insgesamt mehr Menschen erreicht und getestet werden. Gemeinsam mit dem Lockdown hat sich dadurch das Infektionsgeschehen in den betroffenen Bezirken deutlich verlangsamt. Allerdings zeigte es sich in der Praxis, dass die Kriterien für die Aufhebung der Maßnahmen ab einem bestimmten Zeitpunkt in keinem Verhältnis mehr zum administrativen Aufwand standen und diese deshalb für viele nicht mehr nachvollziehbar waren“, betonte Gesundheitslandesrätin Ulrike-Königsberger-Ludwig.

Corona-Test

In Wiener Neustadt und in Scheibbs hat man besonders dringend darauf gewartet. Denn falls das Schreiben nicht mehr eingetroffen wäre, hätte die Polizei noch das ganze Wochenende hindurch kontrollieren müssen, ob Personen, die diese Regionen verlassen, einen negativen Corona-Test haben.