Mit einem derartigen Medieninteresse hat man im Arbeits- und Sozialgericht Wien am Montag nicht gerechnet. "Haben Sie eine Anmeldung?". Der Verhandlungssaal ist viel zu klein. Eilig muss ein neuer organisiert werden.

Was dieses Medieninteresse hervorgerufen hat, ist eine Pensionierungsfeier im vergangenen Februar. An sich keine große Sache. Doch die Feier fand ausgerechnet in der Klinik Hietzing statt, genau genommen auf der Onkologie. Bekannt wurde das, als Bilder in sozialen Medien die Runde machten. "Man sieht, wie die Personen Wange an Wange posieren, sich umarmen, ohne Maske", sagt Rechtsanwalt Dieter Kieslinger. Er vertritt die Stadt Wien.