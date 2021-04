"Alles gurgelt!": Eine Million Tests, 5.800 Corona-Fälle erkannt

32.012 Tests pro Tag ausgewertet

Ausgewertet wurden in der vergangenen Woche täglich durchschnittlich 32.012 Tests mit einem Spitzenwert von 40.000 Tests pro Tag. In den Wiener Bipa-Filialen wurden bisher rund 1,7 Millionen Testkits ausgegeben, in der vergangenen Woche rund 52.000 täglich.

Erstmals wurden die Altersverteilung der Teilnehmer ausgewertet. Die höchste Quote verzeichneten die 30- bis 39-Jährigen (17.158 Tests pro 100.000 Einwohner) - in dieser Gruppe habe sich somit statistisch jede und jeder Sechste in Wien im betreffenden Zeitraum an "Alles gurgelt!" beteiligt. Knapp dahinter folgten die 40- bis 49-Jährigen (15.666), die 20- bis 29-Jährigen (13.389) und die 50- bis 59-Jährigen (12.473).

Das Ergebnis wird digital innerhalb von 24 Stunden nach Abgabe übermittelt und ist behördlich anerkannt. Die Testkits werden in allen 152 Wiener Bipa-Filialen und neuerdings beim Bipa am Wiener Flughafen ausgegeben. Die Abgabe ist an allen über 620 Rewe-Standorten in der Bundeshauptstadt möglich, also bei Billa, Billa Plus, Bipa, Penny und Tankstellen mit Rewe-Shops (letztere auch Sonn- und Feiertag).