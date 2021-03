Ab sofort kostenlose PCR-Gurgeltests für alle in Wien

Wie der KURIER berichtete, rollt die Stadt Wien das kostenlose PCR-Testprogramm "Alles gurgelt" ab sofort auf die gesamte Stadtbevölkerung aus. Dazu wurden die Laborkapazitäten und das Abgabenetzwerk mit den Projektpartnern massiv erweitert.

Konkret heißt das, dass die Testkits wie bereits während der Pilotphase bei jeder der 152 Bipa-Filialen in der Stadt abgeholt werden können. Abgegeben werden können die Tests jedoch ab sofort bei allen 623 Filialen des Rewe-Konzerns, also neben Bipa auch Billa, Merkur, Penny und Tankstellen mit angeschlossenen Rewe-Shops. Letztere bieten auch eine Abgabemöglichkeit an Sonn- und Feiertagen.

Durch die Ausweitung können alle Wienerinnen und Wiener die nächste Abgabestation an Werktagen in maximal fünf Minuten Fahrzeit erreichen, 70 Prozent der Bevölkerung sogar in fünf Minuten Gehzeit, hieß es bei der Präsentation am Freitag.

1,4 Millionen Analysen pro Woche möglich

Auch die Laborkapazitäten wurden in Vorbereitung auf das Ausrollen der Aktion für ganz Wien massiv erweitert. Im auf drei Stockwerke erweiterten Laborbereich des Pavillon 17 am Gelände der Klinik Penzing stehen 135 moderne Analysegeräten und Robot-Systemen zur Verfügung. Zusätzlich wurde in den letzten Wochen der Pavillon 16 für die umfangreiche Logistik und Administration der hunderttausenden Proben saniert.