Rendi-Wagner besorgt: "Wir stehen vor der Wand" + Hohes Fieber: Doris Bures im Spital

Das kleine Balkanland leidet an einem Mangel an Impfstoffen gegen das Coronavirus. Bisher konnte es 42.000 Dosen von Biontech/Pfizer und 38.000 von Astra Zeneca beschaffen. Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) spendeten 10.000 Dosen des russischen Präparats Sputnik V. Albanien hat 2,8 Millionen Einwohner. Rama kündigte am Donnerstag an, dass bis Juni eine halbe Million Bürger geimpft würden.

Albanien hat Impfstoff aus China erhalten. Ministerpräsident Edi Rama traf am Donnerstag mit der Lieferung von 192.000 Dosen des Herstellers Sinovac in der Hauptstadt Tirana ein, wie albanische Medien berichteten. Rama hatte die Ladung in Istanbul von einem türkischen Zwischenhändler entgegengenommen.

Fast alle Bundesländer - mit Ausnahme des Westens - verschieben bereits Eingriffe. Elektive, also nicht dringende Operationen finden nicht statt. So stark zurückgefahren wie in der ersten Welle und im ersten Lockdown vor einem Jahr wird jedoch noch nicht.

In jenen Gebieten, in denen die Inzidenz über 200 auf 100.000 Einwohner liegt, sollte sie als präventives Instrument dienen, um Auslastungssituationen wie in den östlichen Bundesländern zu vermeiden.

Die Beschränkung touristischer Auslandsreisen in der Corona-Krise gestaltet sich nach Worten von Kanzlerin Angela Merkel rechtlich schwierig. "Es gibt schon erhebliche juristische Bedenken. Die muss man erst nehmen", sagte die CDU-Politikerin am Mittwochabend in Berlin nach dem digitalen EU-Gipfel.

Die Gesundheitsbehörde in Kalifornien stellte einen "dramatischen" Anstieg der Impfstoffvorräte in den kommenden Monaten in Aussicht.

Kalifornien will ab April allen Erwachsenen Impfungen gegen das Coronavirus anbieten. Ab dem 1. April können sich Einwohner ab 50 Jahren impfen lassen, ab Mitte April dann alle Bürger ab 16 Jahren. Dies gab der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom am Donnerstag bekannt. "Das Licht am Ende des Tunnels wird heller", sagte Newsom mit Blick darauf, dass in dem Westküstenstaat in den vergangenen Monaten bereits mehr als 15 Millionen Impfungen verabreicht wurden.

Biden hatte vor seinem Amtsantritt am 20. Jänner versprochen, dass in seinen ersten 100 Tagen als Präsident mindestens 100 Millionen Impfungen verabreicht werden sollten. Das Ziel wurde bereits Ende vergangener Woche erreicht, nach knapp 60 Tagen im Amt. Kein anderes Land der Welt habe so viele Impfungen verabreicht wie die USA, sagte Biden. Sein neues Ziel solle etwa bis Mitte April erreicht werden.

US-Präsident Joe Biden hat sein Ziel für die laufende Corona-Impfkampagne in den USA verdoppelt: In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit sollen 200 Millionen Impfungen verabreicht werden. Das sei ein ehrgeiziges, aber erreichbares Ziel, sagte Biden am Donnerstag bei seiner ersten formellen Pressekonferenz im Weißen Haus. "Ich glaube, wir können das schaffen."

Die Corona-Ausreisekontrollen in den Kärntner Ortschaften Zlan und Hochegg, beide Gemeinde Stockenboi (Bezirk Villach-Land), werden am Freitag um 24.00 Uhr enden. Das gab Gerd Kurath vom Landespressedienst am Donnerstag auf APA-Anfrage bekannt. Die Ausreisetestpflicht für Zlan wird regulär beendet, jene von Hochegg wurde vorgezogen. Sie wäre eigentlich bis kommenden Mittwoch (31. März) gelaufen. Weitere Corona-Quarantänen waren in Kärnten vorerst nicht geplant.

03/25/2021, 06:04 PM | Karoline Krause-Sandner