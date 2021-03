Ludwig: "Beispiel Bures zeigt, wie aggressiv die Mutation ist"

Michael Ludwig: Es ist kein Geheimnis, dass ich für schärfere Maßnahmen war. Die Entscheidung hat in diesen Fragen die Bundesregierung zu treffen. Wir als Landeshauptleute waren aber gerne bereit, an einer Lösung mitzuarbeiten und unsere Sichtweisen darzustellen, weil es auch darum geht, dass die Bevölkerung diese Entscheidungen des Bundes mitträgt. Wir hätten es uns auch sehr leicht machen können, nämlich einfach zurücklehnen und gute Ratschläge über die Medien geben.

Dass die Landeshauptleute in Österreich nur Sichtweisen einbringen, aber kein gewichtiges Wort mitreden, wäre neu. Hans Peter Doskozil kam nach Wien und wollte Burgenlands Thermen öffnen. Sie wollten die Schanigärten kontrolliert öffnen. Am Montag wollte man noch keine Verschärfungen. Welche Analyse brachte den Wendepunkt?

Nein. Das wollte ich nicht. Ich bin am Dienstag mit einem ganz entschlossenen Standpunkt in die Verhandlungen gegangen.

Aber am Montag war es so. Am Wochenende meinte SPÖ-Stadtrat Peter Hacker noch, dass die Schanigärten zu öffnen seien ...

Aber Sie führen ja ein Gespräch mit mir und nicht mit Hacker.

Er ist Ihr wichtigster Corona-Manager, und da wird es wohl eine Absprache geben?

Ich schätze Peter Hacker. Aber ich habe zu diesem Zeitpunkt schon darauf hingewiesen, dass sich die Situation zuspitzt und es keine Öffnungsschritte geben kann. Generell ist es so, dass „draußen besser als drinnen“ ist und reguliert besser als unreguliert. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt dafür, weil die Entwicklung auf den Intensivstationen so dramatisch ist.

Bei Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hatte man das Gefühl, dass er eine 180-Grad-Drehung gemacht hat und erstmals realisiert hat, wie ernst die Lage tatsächlich ist.

Die Öffnung der Thermen im Burgenland war ja nicht mit einer generellen Öffnung verbunden, sondern, dass das mit einem Sicherheitskonzept passiert. Wir haben dann in den Gesprächen gemeinsam die Überzeugung gewonnen, dass es für die Bevölkerung verständlicher ist, wenn man klare Signale setzt und jetzt nicht der Zeitpunkt für Öffnungen ist. Das spricht für einen Politiker, wenn er in der Lage ist, veränderte Situationen zu erkennen und die Schlüsse daraus zu ziehen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz war ab Dienstag nicht mehr in die Verhandlungen eingebunden. Was war der Grund dafür?

Das müssen Sie ihn fragen. Der Kanzler war weitgehend eingebunden, denn er war immer wieder telefonisch zugeschaltet. Auch Mitarbeiter von seinem Kabinett waren vertreten.

Allein innerhalb der SPÖ gibt es immer wieder mehrere verschiedene Meinungen zu den Maßnahmen, die oft im Tagestakt wechseln. Gleichzeitig soll die Bevölkerung die Maßnahmen mittragen. Wenn man durch Wien geht, sind überall Menschenmassen unterwegs, sie halten die Sicherheitsabstände nicht ein. Die Bevölkerung hört nicht mehr zu. Was wollen Sie tun, dass die Osterruhe eingehalten wird?

Die Lage ist ernst. Diese Ernsthaftigkeit der Situation muss der Bevölkerung ganz klar vermittelt werden. In der Osterruhe wird streng darauf geachtet werden, dass es keine Gruppenbildung in der Stadt gibt. Es ist kein Kavaliersdelikt, wenn man sich nicht an die Regeln hält und man andere Menschen in Gefahr bringt.