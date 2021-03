Osterruhe: Ludwig kündigt strenge Lockdown-Kontrollen an

Während Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Freitag abermals an die Bevölkerung appellierte, zu Ostern auf Reisen zu verzichten, kündigt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) strengere Kontrollen der dann geltenden Ausgangsbeschränkungen durch die Polizei an. Konkret an den neuralgischen Punkten der Stadt, an denen sich schon zuletzt viele Menschen auf engem Raum trafen – etwa beim Donaukanal: „Es würde niemand verstehen, wenn es einerseits zu solchen Ansammlungen kommt, wo es anderseits nicht möglich ist, dass sich Familien treffen.“

Er ließ am Freitag durchklingen, dass das Verhalten der Bundesregierung aktuell für Verstimmung sorgt. Ludwig ortet Tendenzen, dass die Verantwortung für das Pandemie-Management auf die Länder abgewälzt werden soll. „Ich spüre die Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Doch es macht keinen Sinn, diese in Richtung EU oder die Länder umzuleiten.“

Man habe die Regierung stets unterstützt, auch bei Maßnahmen, die nicht auf breite Zustimmung gestoßen seien. „Die Verantwortung liegt aber bei der Bundesregierung, die Länder sind aber gerne bereit, sie zu unterstützen“.