EU verhängt Exportverbot für Astra Zeneca-Impfstoff

Um die Impflücken rascher zu schließen, darf in der EU hergestellter Corona-Impfstoff von Astra Zeneca die EU vorerst nicht mehr verlassen. Brüssel verhängte am Freitagabend ein Exportverbot für das Vakzin. "Wir haben die Werkzeuge und werden dafür sorgen, dass alles in Europa bleibt, bis das Unternehmen seine Verpflichtungen wieder einhält", kündigte EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton an. Bekanntlich reduzierte Astra Zeneca wegen Produktionsverzögerungen seine Lieferungen drastisch.

Die EU hat vom Pharmaunternehmen im ersten Quartal nur 30 der bestellten 120 Millionen Impfstoffdosen erhalten. "Wir hatten also ein Problem mit dieser Firma", sagte Breton und stellte zugleich klar, dass es mit anderen Herstellern keine Probleme gebe. Biontech/Pfizer und Moderna hätten ihre Zusagen an die EU sogar übererfüllt. Astra Zeneca muss nun seine Lieferverpflichtungen erfüllen, bevor es den Impfstoff auch in Drittländern exportieren kann.