Knapp 3.500 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Die Situation in Österreich ist seit Wochen angespannt. Von Entspannung kann so schnell auch nicht die Rede sein: Experten prognostizieren einen Anstieg auf durchschnittlich 4.100 Neuinfektionen pro Tag bis Mitte nächster Woche. Am 31. März sollen es bereits 4.500 neue Fälle sein. Dann wird auch eine Sieben-Tages-Inzidenz von 328 je 100.000 Einwohner erwartet.

Ähnlich verhält es sich mit Prognosen für Intensivstationen: In zwei Wochen werden laut Prognose österreichweit 630 Covid-19-Patienten intensivmedizinische Versorgung benötigen.

Dass die britische Virusmutation B.1.1.7. auch für die Spitäler eine besondere Herausforderung ist, zeigt sich an den Zahlen. Wie viele Mediziner und Experten erklären, sorgt die Mutation für schnellere und schwerere Krankheitsverläufe. So gibt es von Donnerstag auf Freitag 66 neue Patienten auf Normalstationen in Österreich. Zudem gibt es 17 neue Intensivpatienten.