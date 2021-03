Deutschland könnte Grenze zu Tirol früher öffnen

Grenzen also zu - sehr zum Unmut der Tiroler. "So geht man mit Nachbarn nicht um", reagierte Landeshauptmann Günther Platter. Tirol werde "bewusst an den Pranger gestellt."

Aller Protest nutzte nichts - fortan durften nur noch Deutsche sowie Ausländer mit Wohnsitz und Aufenthaltserlaubnis in Deutschland einreisen. Ausnahmen gab es etwa für Lastwagenfahrer und Grenzgänger in systemrelevanten Berufe.

Immer wieder gab es Beschwerden über Schikanen an der bayerisch-tirolerischen Grenze gegeben. Nicht zuletzt verweigerte die bayerische Staatskanzlei Landeshauptmann Platter die Durchfahrt durch Deutschland. Seine berufliche Reise nach Wien zu einem Bund-Länder-Gipfel würde unter "keine der definierten Ausnahmen" fallen, hieß es.