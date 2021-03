Die Osterverordnung und viele offene Fragen

Was kommt? Im Detail war das bis zuletzt offen. Laut Ministerium wird die Verordnung erst am kommenden Montag vorliegen.

Der KURIER fasst zusammen, was als weitgehend fix gilt und womit zu rechnen ist:

Welche Bewegungsregeln gelten wann für wen?

Wie seit mittlerweile mehr als einem Jahr sind zwei Dinge voneinander zu trennen: Was medizinisch/epidemiologisch klug ist und was die Gesetze letztendlich vorschreiben. Gesundheitspolitisch appellieren die Regierung und insbesondere der Gesundheitsminister an die Österreicher, im Idealfall ab sofort die Sozialkontakte auf ein absolutes Minimum zu beschränken. „Eine ungebremste Reisetätigkeit“, so warnte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Freitag, „könnte zu jenem Infektionsschub führen, der in Spitälern von einer extremen Belastung zu einer Überlastung führen könnte.“ Komplett verbieten kann bzw. will man die Mobilität aber dann doch nicht.

Was gilt nun rechtlich?

Die Verordnung, die ab 1. April gelten soll, sieht dem Vernehmen nach für die Ostregion (Wien, Niederösterreich und das Burgenland) und die verbleibenden sechs Bundesländer unterschiedliche Regelungen vor. Laut dem KURIER vorliegenden Informationen müssen sich die Österreicher auf folgendes Szenario einstellen: In der Ost-Region gilt ab Gründonnerstag ein verschärfter Lockdown mit einer ganztägigen Ausgangsbeschränkung und der „1-plus-1“-Regelung. In den restlichen Bundesländern soll die „Vier-Personen“-Regel zum Tragen kommen.