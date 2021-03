Intensivstationen überlastet: Anschober bittet um sofortige Osterruhe

SPÖ fordert bundesweite Maßnahmen

Wie reagiert die Politik auf die besorgniserregenden Entwicklungen?

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) fordert die Bevölkerung zu einer "Osterruhe" auf. "Starten wir jetzt mit einer Osterruhe, damit wir eine Trendwende bei den Infektionszahlen schaffen", appellierte Anschober in einer Aussendung am Samstag.

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner geht das nicht weit genug: "Man darf nicht zuwarten, ob es wirklich so schlimm kommt, wie vorhergesagt. Diese Krise erfordert kein mutloses Warten, sondern Entschlossenheit und Handeln", forderte sie am Samstag via Twitter. Es brauche am besten ab sofort mindestens zweiwöchige bundesweite Maßnahmen, um die Infektions-Dynamik zu bremsen, ergänzte ihre Sprecherin. Die steigenden Infektionszahlen in anderen Bundesländern lassen darauf schließen, dass es österreichweit eine ähnliche Entwicklung wie im "Osten" geben werde.