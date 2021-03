Volle Stationen: "Es gibt keine leeren Intensivbetten"

Es geht aber nicht nur um die Betten. Valipour: „Wir müssen Patienten in zusätzliche Betten legen, für die kein zusätzliches Personal vorhanden ist“ – Überbelag heißt das. Beatmungsgeräte gebe es aber ausreichend. In Ottakring war die jüngste Patientin 26, in Floridsdorf ist der jüngste 33. Die Krankheitsverläufe sind durch die Variante B. 1.1.7 „schneller und schwerer“, sagt Kettner.

„Der Zustand der Erkrankten verschlechtert sich oft bereits in der ersten Woche deutlich“, so Valipour. Dadurch benötigen sie auch früher (und länger) Atemunterstützung bzw. müssen früher künstlich beatmet werden. „Tendenziell verlängert sich der Aufenthalt auf der Intensivstation – im Schnitt liegt er derzeit bei uns bei zwei bis drei Wochen. Wer ein komplettes Lungenversagen übersteht, benötigt mehrere Wochen, bis er entlassen wird.“ Es gibt aber auch Patienten, die sich rasch erholen. Gustorff: „Wir haben neulich einen Patienten Mitte 50 schon nach zwei Tagen von der künstlichen Beatmung genommen.“

Verlegungen von Patienten derzeit kein Thema

Sollte die Zahl der Intensivpatienten in Wien weiter deutlich steigen: Gibt es dann Überlegungen, Patienten in westliche Bundesländer zu verlegen? „Wir sind permanent im Austausch mit sämtlichen Landeskoordinatoren der Bundesländer. Der Informationsaustausch und die Solidarität untereinander sind für mich dabei sehr beeindruckend", sagt Kettner. "Aber: Mittlerweile kennen wir ja die unglaubliche Dynamik im Infektionsgeschehen. Eine Region, in der heute noch alles relativ gut aussieht, kann morgen schon wieder ganz anders dastehen." Insofern seien Überlegungen, Patienten zu verlegen, ad hoc grundsätzlich sinnvoll, praktisch aber schwer zu bewerkstelligen. Wir arbeiten daher hart daran, mit unseren Kapazitäten die medizinische Betreuung aufrecht zu erhalten.“