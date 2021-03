Geimpfte Schwangere geben Antikörper an Babys weiter

Bereits vor einer Wochen lieferte eine kleine Studi aus Israel Hinweise, dass geimpfte Schwangere den Impfschutz an ihr Baby weitergeben. Eine neue US-Studie bestätigt, dass nach einer Corona-Impfung Antikörper an das Baby weitegegeben werden. Später könne es diese auch über die Muttermilch bekommen.

Bei den schwangeren und stillenden Frauen selbst führe die Impfung zudem "hochwirksam" zur Bildung von Antikörpern, schrieben Wissenschafter verschiedener US-Universitäten in einer am Donnerstag im Fachjournal American Journal of Obstetrics and Gynecology veröffentlichten Studie.

Es handle sich um die bisher umfassendste Studie zu diesem Thema, erklärten die unter anderem für die Universität Harvard und das Massachusetts General Hospital in Boston arbeitenden Studienautoren. Die Forscher untersuchten insgesamt 131 Frauen, davon 84 schwanger, 31 stillend, und 16 weder noch.

Allen wurde der Corona-Impfstoff von Biontech / Pfizer oder dem vom US-Unternehmen Moderna verabreicht. Das daraufhin erreichte Antikörper-Level sei bei jeder der drei Gruppen von Frauen vergleichbar hoch gewesen, hieß es. Zudem seien Nebenwirkungen selten und ebenfalls ähnlich gewesen.