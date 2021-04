Wo die fleißigsten Gurgler Wiens wohnen

Apropos Hochfrequenzstandorte: Die Filialen, in denen die meisten Gurgeltests ausgehändigt wurden, sind in Liesing (Perfektastraße 106), in Neubau (Mariahilfer Straße 112) und in Margareten (Reinprechtsdorfer Straße 33).

Wer nun angestachelt ist und seinen Bezirk im Gurgel-Ranking auf den ersten Platz hieven will, kann sich auf allesgurgelt.at seine Abholcodes sichern. Die Testergebnisse gelten auch für Friseur und Co., sobald sie wieder geöffnet sind.