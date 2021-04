Verschärfungen im Westen, skeptisches Abwarten im Osten

Über weitere Lockerungen wird am Dienstag auch in Niederösterreich beraten, wo man zuletzt mit Wien an einem Strang zog.

Dort beginnt heute, Montag, die erste Arbeitswoche seit Längerem, in der kein Bezirk von Ausreisetests betroffen ist. In der Stadt Wiener Neustadt musste diese Maßnahme am 13. März ergriffen werden, es folgten

die Bezirke Wiener Neustadt-Land, Neunkirchen und Scheibbs. Die stark gesunkenen Infektionszahlen und ein Erlass des Gesundheitsministeriums hatten jedoch ermöglicht, dass die Kontrollen in Stadt und Bezirk Wiener Neustadt sowie in Scheibbs in der Nacht von Freitag auf Samstag beendet werden konnten. In Neunkirchen war das schon am Dienstag der Fall.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt landesweit bei 126,3 – in Wiener Neustadt-Stadt bei 109 und in Neunkirchen bei 81. Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigen die Maßnahmen „deutliche Wirkung“. Tourismus- und Sportlandesrat Jochen Danninger (ÖVP) bezeichnete den 19. Mai als „Freudentag für Tourismus und Sport in Niederösterreich“.