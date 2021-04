In drei Wochen sollen die ersten Öffnungsschritte in Österreich gesetzt werden. Ob der 17. Mai als Öffnungsdatum halten wird, das hängt insbesondere vom Infektionsgeschehen ab. Am Freitag wurden 2.329 Neuinfektionen gemeldet. Virologen raten zur Vorsicht.

Grund ist eine neue, insbesondere in Tirol festgestellte Virusmutation. Virologe Andreas Bergthaler sagt im Ö1-Journal, dass die "modifizierte Variante infektiöser und daher bedenklich ist, weil Antikörper das Virus schlechter abtöten können". Das könnte, so Bergthaler, zu vermehrten Re-Infektionen führen. Er plädiert dafür, vorausschauend zu handeln und bemüht eine Metapher: "Auf der Autobahn fahren wir nicht mit Standlicht, sondern mit Fernlicht, weil man potentielle Hindernisse erkennen möchte." Die Impfungen seien die Lösung, doch man dürfe diesen Erfolg auch nicht verspielen. "Je mehr wir dem Virus die Möglichkeit geben, Fluchtmutationen über die nächsten Wochen und Monate anzusammeln, umso schwieriger werden wir es im nächsten Winter haben."

Die eigens eingesetzte Öffnungskommission berät ab 11 Uhr. Bundeskanzler Kurz, Vizekanzler Kogler, Gesundheitsminister Mückstein, Wiens Bürgermeister Ludwig und der Vorsitzende der Landeshauptleute-Konferenz Schützenhöfer treten vor den Verhandlungen an die Presse.

Der KURIER berichtet live ab 11 Uhr.