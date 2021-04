Kickl: Regierung "treibt Corona-Apartheid auf die Spitze"

Kaiser mahnt zu "Vorsicht und Disziplin"

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) trägt die Öffnungen zwar mit, erklärte er Freitagnachmittag in einer Aussendung. Kaiser warnte jedoch vor Leichtsinn und mahnte zu "Vorsicht und Disziplin", was die Einhaltung der Schutzmaßnahmen betrifft. Dass die Öffnungen branchenübergreifend passieren, sei zu begrüßen. Parteikollege Michael Ludwig zeigte sich gar skeptisch, ob der Ost-Lockdown am 2. Mai in Wien endet oder nicht.