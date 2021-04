Wann endet der Lockdown in Wien? Bürgermeister Ludwig gibt Statement ab

Verlängert Wien den Ost-Lockdown bis zur österreichweiten Öffnung am 19. Mai? Angesichts zwar sinkender, aber nach wie vor hoher Zahlen stand diese Option in den vergangenen Tagen immer wieder im Raum.

Am Freitag kündigte Niederösterreich schließlich an, sich an das angepeilte Öffnungsdatum halten zu wollen. Damit können ab Montag, dem 3. Mai, körpernahe Dienstleister sowie der Handel wieder öffnen.

Wie es in Wien weiter geht, darüber wird Bürgermeister Michael Ludwig um 14.40 Uhr Auskunft geben. Wir berichten live.