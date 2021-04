Heute kommt der Aufsperrplan: Ab 17. Mai könnte wieder alles offen haben

Für manche Branchen dauert der Lockdown nun schon seit dem 1. November. Heute, Freitag, wird es endlich ein Öffnungsdatum geben. Und zwar für alle, die schon so lange warten: die Gastronomie, die Hotels, die Kultur und den Sport.

Die Öffnung könnte am 17. Mai stattfinden, keinesfalls aber früher. Dazu sind die Zahlen nicht gut genug, man will das Infektionsgeschehen noch drücken.

Heute, Freitag, treffen Kanzler, Vizekanzler, die Minister Mückstein und Köstinger, die Landeshauptleute und die Sozialpartnerspitzen sowie vier Experten zusammen (teils per Video), um die noch offenen Entscheidungenzu fällen. Vorbereitet wird der Öffnungsplan schon seit Wochen in der Absicht, dass alles klappen soll. Ziel ist zu vermeiden, dass trotz steigender Impfraten ein weiterer Lockdown nötig wird, wie es in anderen Ländern wie etwa Israel passiert ist.

Und so sehen die geplanten Schritte zurück in die Normalität aus: