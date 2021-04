Der strenge Lockdown in Wien und Niederösterreich endet am 2. Mai - eine Woche davor werden die Schulen wieder aufgesperrt. Ab 26. April gelten die selben Regeln wie vor den verschärften Ausgangsbeschränkungen.

Volksschüler wieder in den Klassen

Im Detail bedeutet das:Volksschulen und die Schulen der 1. bis 4. Schulstufe der Sonderschulen haben durchgehend Präsenzunterricht.

Alle andere Schulformen werden wieder via Schichtbetrieb geführt. Das heißt: Mittelschulen, die Unterstufen der Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) und die Polytechnischen Schulen werden in zwei Gruppen unterrichtet.

Die erste Gruppe ist Montag und Dienstag in der Schule, die zweite am Mittwoch und Donnerstag.

AHS-Oberstufen, Berufsschulen, Berufsbildende Mittlere und Höhere Schulen sowie die 5. bis 8. Klassen der Sonderschulen nehmen ebenfalls den Schichtbetrieb wieder auf, hier sei aber eine gewisse Flexibilität in der konkreten Ausgestaltung an den Schulen selbst möglich, wurde betont.

Maskenpflicht und Tests

"Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Betreuung ist der Nachweis eines negativen Antigen-Tests. Darüber hinaus müssen Schüler/innen in der Sekundarstufe II ebenso wie in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Einkaufen im gesamten Schulgebäude eine FFP2-Maske tragen", heißt es in der Verordnung weiter.

"Es freut mich sehr, dass die Wiener Schulen schon eine Woche vor Ende des derzeit geltenden Lockdowns in Wien ihre Pforten öffnen werden. Wir kehren in ein bereits bekanntes System des Präsenzbetriebs von Volksschulen und Schichtbetrieb in Unter-und Oberstufen zurück. Ziel ist es natürlich, alle Wiener Schulen so rasch als möglich in den vollständigen Präsenzbetrieb zurückzuführen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass das Infektionsgeschehen weiterhin zurückgeht. Mit einem flächendeckenden Testkonzept an Wiener Schulen bin ich zuversichtlich, dass uns dieser Schritt noch im Laufe des Mai gelingen kann", hielt Wiederkehr in einer der APA übermittelten Stellungnahme fest.