In allen anderen Bundesländern seien die Inzidenzen in den vergangenen Wochen gleich geblieben oder angestiegen, "aber nicht so drastisch, dass man sich große Sorgen machen müsste", sagt Klimek. Die Zahlen hätten dort ein Plateau erreicht, aber auf einem Niveau, bei dem momentan keine Überlastung des Gesundheitssystems drohe. Dies könnte laut dem Wissenschafter höchstens in Vorarlberg der Fall sein. "Allerdings nur aus dem Grund, dass es dort weniger Spitalskapazitäten gibt. Solange die anderen Regionen stabil sind, ist also auch das kein Grund zur Panik."

Vorarlberg sollte ja eine Modellregion für den Rest Österreichs werden, hieß es bei der Teilöffnung des westlichsten Bundeslandes. Man wollte sehen, wie gut die Sicherheitskonzepte dort funktionieren, um eine starke Virusausbreitung trotz Lockerungen zu verhindern und das Konzept dann gegebenenfalls auch bundesweit umsetzen. Seit Ostern nehmen die Infektionszahlen in Vorarlberg allerdings wieder zu.

Was lernen wir daraus? "Natürlich gibt es in Vorarlberg nach der Öffnung einen Aufwärtstrend bei den Infektionszahlen, ich würde ihn aber nicht überdramatisieren", sagt Klimek. "Allerdings sehen wir dort schon, dass das Impfen, die saisonalen Effekte und die Teststrategie im Moment noch nicht ausreichen, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. Wenn wir die „Vorarlberger Methode“ in ganz Österreich zum gegenwärtigen Zeitpunkt anwenden, dann werden auch in ganz Österreich die Inzidenzen wieder steigen."