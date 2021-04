Wien schaltet 35.000 Impftermine für Risikogruppen frei

Ärztekammer fordert jüngere Menschen zu impfen

In diesem Zusammenhang hat die Ärztekammer kürzlich gefordert, verstärkt jüngere Menschen zu impfen. Dies sei ein Vorschlag, der ernsthaft zu diskutieren sein werde, heißt es bei der Stadt. Bereits im März habe man gemeinsam mit der Wirtschaftskammer alle Betriebe kontaktiert, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fünf Kategorien je nach Expositionsgrad einzuteilen - also etwa dahin gehend, ob sie viel Kundenkontakt haben.