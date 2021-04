Deutschland will 30 Millionen Dosen Sputnik V kaufen

Deutschland will nach Angaben des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer 30 Millionen Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V erwerben. Voraussetzung sei aber die Zulassung durch die EMA, sagte er am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem russischen Gesundheitsminister Michail Muraschko in Moskau. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte bereits am Montag mitgeteilt, dass Österreich unter derselben Voraussetzung eine Million Sputnik-Dosen ankaufen wolle.

Deutschland würde mit 30 Millionen im Verhältnis deutlich mehr als Österreich kaufen. Kretschmer sagte, es wäre ein großer Erfolg, wenn die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) noch im Mai gelänge. Dann könnte Deutschland im Juni, Juli und August jeweils 10 Millionen Dosen dieses Impfstoffes kaufen. Der CDU-Politiker geht davon aus, dass der russische Impfstoff in Sachsen eine große Zustimmung genießen wird. Er selbst will sich in der kommenden Woche mit dem Vakzin von AstraZeneca impfen lassen. Er wolle ganz bewusst zeigen, dass dieser Impfstoff sicher ist, sagte er.